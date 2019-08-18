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18 Ağustos 2019, Pazar
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Bolasie hamlesi

Bolasie hamlesi

İngiliz basını geçtiğimiz sezonu Everton'dan kiralık olarak 'te geçiren Bolasie’yi Trabzon’a yazdı. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Anderlecht’te kiralık geçirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin gündemine yeni bir isim daha girdi. İngilizlerin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, 'un Yannick Bolasie ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Everton'ın gözden çıkardığı hücum oyuncusuna Karadeniz temsilcisinin dışında 'ın da kanca attığı belirtildi. 11 milyon euro'ya serbest kalma maddesi olan Bolasie'nin kiralık olarak ayrılması gündemde. Bolasie, geçtiğimiz sezonu 'te geçirmişti. 38 maçta, 8 gol, 9 asistlik başarılı bir performans sergilemişti. Fırsat transferi olarak bekleniyor.

  1. 18.8.2019
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