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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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"Takımımdan memnunum"

"Takımımdan memnunum"

“Perşembe günkü AEK maçı için 4 oyuncumuzu dinlendirdik. En iyi kadromuzla sahaya çıkıp ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bize yakışan skorla geri döneceğiz”

Teknik direktör , takımın performansından memnun kaldığını söyledi. Bordo-mavili hoca, "Avrupa maçı öncesi kazanmak istiyorduk. Artı ve eksilerimiz var ama karşımızdaki takım dirençliydi. Umarım perşembe günü oynayacağımız maçta da ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, bize yakışır bir skorla döneriz. 4 oyuncumuzu dinlendirerek maça başladık. Oyuncularımızı dinlendirip, AEK sınavına en iyi kadroyla çıkmak ve bize yakışan bir oyunla dönmek istiyoruz. Ne benim ne de oyuncuların şikayet etme imkanı var" ifadesini kullandı.uz. Takım olarak bunu sağlayacağız.

TRANSFER İÇİN ZAMAN VAR
Tecrübeli hoca, transfer gündemlerinde olan Sturridge ile ilgili şunları söyledi: "Şimdi olmayan bir transfer üzerine yorum yapmak abes olur. Sonuçta bu işin ilgilileri takım kimyasını dikkate alacak hamleler içerisindedirler. İnşallah bizim kimyamızı hiçbir şey bozamaz, takımımızın harcı sağlam. Bir de bu işin mali disiplini var. Ayrıca aldığımız oyuncu, aile ortamını bozmamalı. Bu transfer dönemini en az hatayla geçme çabamız var. Mevcut oyuncularımız inanılmaz mücadele veriyor. Transfer bitene kadar imkanımız olursa ihtiyacımıza göre durumu değerlendiririz."
  1. 19.8.2019
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