"Takımımdan memnunum"
“Perşembe günkü AEK maçı için 4 oyuncumuzu dinlendirdik. En iyi kadromuzla sahaya çıkıp ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bize yakışan skorla geri döneceğiz”
TRANSFER İÇİN ZAMAN VAR
Tecrübeli hoca, transfer gündemlerinde olan Sturridge ile ilgili şunları söyledi: "Şimdi olmayan bir transfer üzerine yorum yapmak abes olur. Sonuçta bu işin ilgilileri takım kimyasını dikkate alacak hamleler içerisindedirler. İnşallah bizim kimyamızı hiçbir şey bozamaz, takımımızın harcı sağlam. Bir de bu işin mali disiplini var. Ayrıca aldığımız oyuncu, aile ortamını bozmamalı. Bu transfer dönemini en az hatayla geçme çabamız var. Mevcut oyuncularımız inanılmaz mücadele veriyor. Transfer bitene kadar imkanımız olursa ihtiyacımıza göre durumu değerlendiririz."
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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