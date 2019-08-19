Trabzonspor'da Sörloth yine attı
Kasımpaşa filelerini sarsan bordo-mavili takımın 23 yaşındaki Norveçli forveti Alexander Sörloth, 3. resmi maçında 3. golünü atarak tam not aldı.
Karadeniz ekibinin Crystal Palace'tan 750 bin euro'ya kiraladığı Sörloth dün yine sahne aldı. İlk Sparta Prag maçında ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki Norveçli santrfor, 89'da beraberlik golünü atmıştı. Geçtiğimiz perşembe günü ilk 11'de görev başlayan 1.95'lik kule, 11. dakikada takımı öne geçiren harika bir gol bulmuştu. Dün de sahne alan genç futbolcu maç sonrası, "Gol attığım için mutluyum ama kazanmamız gerekiyor. AEK maçında deplasmanda iyi sonuç alıp turu geçeceğiz. Çok büyük şansımız var" diye konuştu.
3 PUAN GÜZELDİR
Kaptan Sosa, kazanmaları gerektiğini söyledi. Tangocu, "Çok kötü bir sonuç olmasa da kazanmak daha güzel olurdu. Üç kulvarda yarışacağız. Bütün arkadaşlara ihtiyacımız var. Yenilerin katkısı şart" dedi.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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