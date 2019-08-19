Trabzonspor'da Sörloth yine attı

Karadeniz ekibinin Crystal Palace'tan 750 bin euro'ya kiraladığı Sörloth dün yine sahne aldı. İlk Sparta Prag maçında ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki Norveçli santrfor, 89'da beraberlik golünü atmıştı. Geçtiğimiz perşembe günü ilk 11'de görev başlayan 1.95'lik kule, 11. dakikada takımı öne geçiren harika bir gol bulmuştu. Dün de sahne alan genç futbolcu maç sonrası, "Gol attığım için mutluyum ama kazanmamız gerekiyor. AEK maçında deplasmanda iyi sonuç alıp turu geçeceğiz. Çok büyük şansımız var" diye konuştu.



3 PUAN GÜZELDİR

Kaptan Sosa, kazanmaları gerektiğini söyledi. Tangocu, "Çok kötü bir sonuç olmasa da kazanmak daha güzel olurdu. Üç kulvarda yarışacağız. Bütün arkadaşlara ihtiyacımız var. Yenilerin katkısı şart" dedi.