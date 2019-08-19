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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Taraftar iş başında

Bordo-mavili taraftarlar, maçında tribündeki yerini aldı, takımlarına destek verdi

taraftarları, maçında tribünlerdeki yerini almayı ihmal etmedi. Ligin ilk maçına büyük ilgi gösteren taraftarlar Kasımpaşa Stadı'nda misafir tribününü tamamen doldurdu. Ayrıca Kasımpaşa tribünlerinden de yaklaşık 600 kadar bilet aldıkları belirlendi. Müsabaka öncesinde futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Bordo-mavililer, dün akşam da 61. dakika şovunu yaptı. Telefon ışıklarının yandığı dakikalarda renkli anlar oluştu.

İstiklal'de coşku
Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesi İstiklal Caddesi'nde buluştu. Marşlar, tezahüratlar söyleyerek yürüyen ve büyük ilgi toplayan bordomavili taraftarlar, ardından da hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun yolunu tuttu.

  1. 19.8.2019
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