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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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İstanbul'da hazırlanacak

İstanbul'da hazırlanacak

Bordo-mavili ekip, Atina maçı için Riva’da kampa girecek. Yarın da Yunanistan’a geçecek

Trabzonspor dün akşam 'de Kasımpaşa'ya konuk oldu. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Kasımpaşa ile oynayan bordomavililer bu karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönmedi ve İstanbul'da kaldı. Hafta içi Yunanistan'da Atina ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçına çıkacak olan bu maçın hazırlıklarını bugün ve yarın Riva'da sürdürecek. Bordo-mavili takım yarın yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla ön eleme için Atina'ya uçacak.
  1. 19.8.2019
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