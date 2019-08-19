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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Yönetim tam kadro izledi

Yönetim tam kadro izledi

Kasımpaşa ile oynanan sezonun ilk maçında yönetim, takımı yalnız bırakmadı. Başkan , yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer, Yalçın Orhan, Dursun Ali Sakarya, Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar ve Emin Kahraman tribündeki yerlerini aldılar.

Kasımpaşa ile oynanan sezonun ilk maçında yönetim, takımı yalnız bırakmadı. Başkan , yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer, Yalçın Orhan, Dursun Ali Sakarya, Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar ve Emin Kahraman tribündeki yerlerini aldılar. Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı protokol tribününde takip etti.

  1. 19.8.2019
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