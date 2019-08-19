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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Uğurcan devleşti

Uğurcan devleşti

, Kasampaşa karşısında bu sezon dikkatleri üzerine toplayacağını gösterdi. 6 başarılı kurtarış yapan Uğurcan, özellikle 39. dakikada Koita ve 88'de İlhan'ın vuruşlarını müthiş bir refleksle çıkardı.

Trabzonspor'un genç file bekçisi , Kasampaşa karşısında bu sezon dikkatleri üzerine toplayacağını gösterdi. 6 başarılı kurtarış yapan Uğurcan, özellikle 39. dakikada Koita ve 88'de İlhan'ın vuruşlarını müthiş bir refleksle çıkardı. Aytaç'ın golünde yapacağı fazla bir şey olmayan 23 yaşındaki file bekçisi, maçındaki performansıyla herkesin beğenisini kazandı.
  1. 19.8.2019
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