Avrupalı Trabzonspor!

Trabzon'da dün futbol bayramı yaşandı... Karadeniz ekibi, 4 yıl sonra evinde ilk kez bir Avrupa maçına çıktı, yer yerinden oynadı. Trabzonspor, 40 bin taraftarının önünde, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2-1 mağlup ederek turu geçti. İlk karşılaşmadan 2-0 geriye düşmesine rağmen Ekuban ve Sörloth'un golleri ile 2-2'lik sonuç alan temsilcimize dün rakibine hiç şans tanımadı.

ALBAYRAK'TAN TEBRİK

Dünkü maçı izleyen Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, karşılaşma sonrasında soyunma odasına inerek Bordo-Mavili futbolcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.?

SOSA FARKI

Kaptan Sosa dün harika işler yaptı. 11. dakikada Sörloth'ün golünde asist yapan Arjantinli yıldız, kritik noktalarda hemen devreye girerek takımını rahatlattı. Uzatma anlarında penaltıyı da alan Sosa, maç sonrası, "İstediğimizi aldık" dedi.?

KOLBASTILI KUTLAMA

Bordo-mavili futbolcular maç sonrası galibiyeti kolbastı oynayarak kutladı, büyük coşku yaşandı.

7 YENİ OYUNCU SİFTAH YAPTI?

Yeni transferlerden Alexandar Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve İvanildo Fernandes, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk kez taraftar önüne çıktı. Bu isimlerden sadece forvet Sörloth maça ilk 11'de başlayan isim oldu.?

BİLEĞİ 17 MAÇTIR BÜKÜLMÜYOR

Geçen sezon ligde son 11 maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzon, Avusturya'da 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Fırtına, Avrupa Ligi eleme maçında Prag ile ilk maçta 2-2 kalmıştı, dün de mücadele 2-1 bitti. Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 17'ye çıkardı.

Sörloth'un 11'de attığı harika golle öne geçtik. 78'de Hlozek eşitledi. 90+6'da Nwakaeme ile penaltı kaçırdık. 90+8'de sahneye çıkan Novak, zaferi ilan etti. Prag'ı saf dışı bırakarak Türkiye'ye bayram sevinci yaşatan Trabzonspor, play-off turunda Yunanistan takımı AEK ile eşleşti. Avrupa'da fırtına gibi esen ekibimiz, iyi sonuçlar almaya devam ediyor. 127. maçına çıkan bordo-mavililer, bu periyotta 49. galibiyetini aldı.