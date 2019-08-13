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13 Ağustos 2019, Salı
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Kanga bombası

Kanga bombası

10 ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen için ile masaya oturulacağı belirtiliyor. Tecrübeli oyuncu hem Yusuf, hem Onazi’nin boşluğunu doldurabilir

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren 'un yeni bir hamle yapabileceği belirtiliyor. Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gitmesinin ardından bu bölgede sıkıntı yaşanabileceğinin sinyallerinin gelmesi sonrası yönetimin hamle kararı aldığı öne sürüldü. Teknik direktör 'ın '6 numara' da oynayabilecek bir '10 numara' istediği, bu doğrultuda 'nın ismini verdiği belirtildi. ile oynanan ilk maçta bordo-mavili takıma gol atan Kanga'nın iki bölgede de etkili oyunu nedeniyle listeye girdiği dile getirildi.

BİR YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kanga ilk karşılaşmada son derece etkili bir performans sergilemiş ve herkesin dikkatini çekmişti. Karaman'ın bu sürpriz isteği sonrasında Karadeniz ekibinin kurmaylarının Sparta Prag ile perşembe günü Trabzon'da oynanacak maçta Çekya ekibi ile Kanga için resmi pazarlıkları yapacağı belirtildi. Prag'ın elenmesinin Kanga'nın transferini kolaylaştırıcı etken olacağı belirtilirken, Trabzonspor'un bu transferi yakın bir zamanda noktalamayı amaçladığı ve buna göre hazırlık yaptığı ifade edildi. 28 yaşındaki Gabonlu yıldızın 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 13.8.2019
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