Kanga bombası
10 ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen Guelor Kanga için Sparta Prag ile masaya oturulacağı belirtiliyor. Tecrübeli oyuncu hem Yusuf, hem Onazi’nin boşluğunu doldurabilir
BİR YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kanga ilk karşılaşmada son derece etkili bir performans sergilemiş ve herkesin dikkatini çekmişti. Karaman'ın bu sürpriz isteği sonrasında Karadeniz ekibinin kurmaylarının Sparta Prag ile perşembe günü Trabzon'da oynanacak maçta Çekya ekibi ile Kanga için resmi pazarlıkları yapacağı belirtildi. Prag'ın elenmesinin Kanga'nın transferini kolaylaştırıcı etken olacağı belirtilirken, Trabzonspor'un bu transferi yakın bir zamanda noktalamayı amaçladığı ve buna göre hazırlık yaptığı ifade edildi. 28 yaşındaki Gabonlu yıldızın 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
- 13.8.2019
-
Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
-
Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Kanga bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.