Panik yok buradayım!
Sparta Prag ile Trabzon'da oynanacak rövanşa hazırlanan bordo-mavililerin antrenmanında da 25 yaşındaki santrfor performansı dikkat çekti. Ekuban, "No panic, I'm here' (Panik yok, ben buradayım) mesajını taraftarlara vererek maçta sadece kendilerini desteklemelerini istedi. ?
750 BİN EURO
Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leeds United takımından satın alma opsiyonlu kiralanan Ekuban'ın bonservisi alındı. Ganalı oyuncunun bonservisi için Leeds United kulübüne ilk ödemeyi de geçtiğimiz aylarda yapan bordo-mavili yönetim, oyuncunun performansından memnun olduğu için satın alınmasına karar vermişti. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Ekuban yıllık 750 bin euro kazanacak.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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