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13 Ağustos 2019, Salı
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Panik yok buradayım!

Panik yok buradayım!

ile 'da oynanacak rövanşa hazırlanan bordo-mavililerin antrenmanında da 25 yaşındaki santrfor performansı dikkat çekti. Ekuban, "No panic, I'm here' (Panik yok, ben buradayım) mesajını taraftarlara vererek maçta sadece kendilerini desteklemelerini istedi. ?

Bordo-mavililerin forveti Ekuban, perşembe günkü maçı öncesi iddialı... 5 Nisan'da Antalyaspor karşısında 4-1 kazanılan mücadelede fileleri sarstıktan sonra Prag'a gol atan ve bir de asist yaparak kötü gidişata 'dur' diyen Ganalı, rövanşı da boş geçmeyeceğini söyledi. Perşembe günü Sparta Prag ile 'da oynanacak rövanşa hazırlanan bordo-mavililerin antrenmanında da 25 yaşındaki santrfor performansı dikkat çekti. Ekuban, "No panic, I'm here' (Panik yok, ben buradayım) mesajını taraftarlara vererek maçta sadece kendilerini desteklemelerini istedi.

750 BİN EURO
Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leeds United takımından satın alma opsiyonlu kiralanan Ekuban'ın bonservisi alındı. Ganalı oyuncunun bonservisi için Leeds United kulübüne ilk ödemeyi de geçtiğimiz aylarda yapan bordo-mavili yönetim, oyuncunun performansından memnun olduğu için satın alınmasına karar vermişti. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Ekuban yıllık 750 bin euro kazanacak.
  1. 13.8.2019
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