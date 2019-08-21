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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Daniel Sturridge Trabzonspor'da

, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü İngiliz futbolcu ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

, bir süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip, İngiliz golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Borsaya yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

Transferle ilgili ilk kare sosyal medyaya sızdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, sağlık kontrolünden geçen yıldız oyuncuyla çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. İşte ilk kareler;

  1. 21.08.2019
  2. Güncelleme: 21.08.2019 17:57
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