Nefes aldırmaz!
Sporting Lizbon'dan kiralanan İvanildo Fernandes, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Fırtına'nın yeni stoperi henüz resmi maça çıkmadı ancak gelen ilk bilgiler olumlu...
EDGAR LE AÇIKLANDI
Lille, Yusuf Yazıcı transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor'a verilen 25 yaşındaki stoper Edgar Miguel Le'in ayrılığını resmen açıkladı. Fransız ekibi, 2017'de Portekiz'in Belenenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek 1.82 boyundaki oyuncuyu transfer etmişti. Karadeniz ekibinin yönetimi, Portekizli savunma oyuncusunu kiralayacak.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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