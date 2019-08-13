Nefes aldırmaz!

Sporting Lizbon'dan kiralanan İvanildo Fernandes, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Fırtına'nın yeni stoperi henüz resmi maça çıkmadı ancak gelen ilk bilgiler olumlu...

Sporting Lizbon'dan kiralanan İvanildo Fernandes, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Fırtına'nın yeni stoperi henüz resmi maça çıkmadı ancak gelen ilk bilgiler olumlu... Portekizli savunmacı için, "Hızlı, kademelerde iyi, hava toplarında başarılı, gereksiz fauller yapmayan ancak rakibe nefes aldırmayan bir yapısı var" yorumu yapılıyor.



EDGAR LE AÇIKLANDI

Lille, Yusuf Yazıcı transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor'a verilen 25 yaşındaki stoper Edgar Miguel Le'in ayrılığını resmen açıkladı. Fransız ekibi, 2017'de Portekiz'in Belenenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek 1.82 boyundaki oyuncuyu transfer etmişti. Karadeniz ekibinin yönetimi, Portekizli savunma oyuncusunu kiralayacak.



