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13 Ağustos 2019, Salı
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tamam!

Everton tamam!

yönetimi, bir yıllık sözleşmesi kaldığı için futbolcuyu satmak isteyen 'u kiralama konusunda ikna etmeyi başardı. Ancak 29 yaşındaki ile yıllık maaşla ilgili pazarlıklar devam ediyor

Golcü atağı sürüyor. Bordo- mavililer, Sörloth'un Prag maçındaki performansından memnun kalırken, yine de üç kulvarda yarış için bitirici bir golcü transferi düşünüyor. Bu doğrultuda öncelikli hedef 'da 5. santrfor konumuna düşen Niasse. yönetimi, bir yıllık sözleşmesi kaldığı için futbolcuyu satmak isteyen Everton'u kiralama konusunda ikna etmeyi başardı. Ancak 29 yaşındaki Senegalli ile yıllık maaşla ilgili pazarlıklar devam ediyor. İngiliz ekibinden yılda 1.4 milyon euro kazanan 1.82 boyundaki yıldızın Fırtına'dan 2 milyon euro istediği öğrenildi. Ama bordo-mavililerin 750 bin euro önerdiği belirtiliyor.

  1. 13.8.2019
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