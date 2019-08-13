Trabzonspor Edgar Le'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında kadrosuna kattığı Edgar Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı karşılığında Fransız ekibi Lille'den kadrosuna kattığı Portekizli stoper Edgar Le ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya;
2019-20: 650 bin Euro garanti ücret
2020-21: 750 bin Euro garanti ücret
2021-22: 750 bin Euro garanti ücret
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;
2022-23: 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir."
EDGAR LE KİMDİR?
Fransız ekibi Lille, 2017'de Portekiz'in Belesenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek Edgar Le'yi transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Le, geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta görev aldı.
- 13.08.2019
- Güncelleme: 13.08.2019 14:19
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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