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13 Ağustos 2019, Salı
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Edgar Le'yi 'a bildirdi

Trabzonspor Edgar Le'yi KAP'a bildirdi

, Fransız ekibi 'den 'nın transferi karşılığında kadrosuna kattığı Edgar Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını 'a bildirdi.

, karşılığında Fransız ekibi 'den kadrosuna kattığı Portekizli stoper Edgar Le ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya;

2019-20: 650 bin Euro garanti ücret

2020-21: 750 bin Euro garanti ücret

2021-22: 750 bin Euro garanti ücret

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;

2022-23: 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

EDGAR LE KİMDİR?

Fransız ekibi Lille, 2017'de Portekiz'in Belesenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek Edgar Le'yi transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Le, geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta görev aldı.


  1. 13.08.2019
  2. Güncelleme: 13.08.2019 14:19
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