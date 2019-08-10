Büyük avantaj
Avrupa Ligi'ne 3'üncü turdan dahil olan ve deplasmanda Sparta Prag ile oynadığı ilk maçtan 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 eşitlikle ayrılan Trabzonspor, kendi sahasında oynana karşılaşmadan alacağı galibiyet ya da 0-0, 1-1'lik beraberliklerde turu geçen taraf olacak, 2-2'lik skorda ise maç uzatmalara gidecek.
2015-16 sezonundan sonra ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'ne 3'üncü turdan dahil olan ve deplasmanda Sparta Prag ile oynadığı ilk maçtan 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, 15 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasına umutlu hazırlanacak. Deplasmanda 2 gol kaydederek önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, kendi sahasında oynana karşılaşmadan alacağı galibiyet ya da 0-0, 1-1'lik beraberliklerde turu geçen taraf olacak, 2-2'lik skorda ise maç uzatmalara gidecek. Evinde taraftar desteğini de arkasına alacak olan bordo-mavili takım, deplasmanda yakaladığı avantajlı sonuç ile kendi evinde adını bir üst tura yazdırmaya hazırlanıyor.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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