Pragmadık!
Costa ve Kanga ile 2-0 geriye düştük, Ekuban’ın muhteşem ile Sörloth’ün klas golü ile 3. eleme turu kapısını sonuna kadar açtık
Trabzonspor Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sparta Prag'a deplasmanda 2-2 berabere kalarak turun kapısını ardına kadar açtı. 2015-16'nın ardından ilk kez bir Avrupa sınavına çıkan temsilcimiz, ilk devrede hazır bir görüntü vermedi. 45 dakikada boyunca 3 şut çeken ve isabet kaydedemeyen Fırtına, 16. dakikada Uğurcan'ın boşa çıkması sonrası Costa'nın kafa ile attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. İkinci devrede Sörloth'ün girmesi ile işler değişti.
RÖVANŞ 15 AĞUSTOS'TA
23 yaşındaki Norveçli forvet, mücadelesi, topa hakimiyeti ile takımı ayakta tuttu. 68'de Kanga'nın uzaklardan attığı golle 2-0 geriye düştük. Ama ardından sazı elimize aldık. 83'te Sosa'nın ortasını müthiş bir vuruşla ağlara yollayan Ekuban ile umutlandık, 89'da Sörloth'ün klas gölü ile tur kapısını ardına kadar açtık. Sörloth'a performası nedeniyle övgüler yağdı. 15 Ağustos'ta Şenol Güneş Stadı'nda muhteşem taraftarın önünde Prag'ı ezer geçeriz.
İLK DEVREDE SIKINTI YAŞADIK
Ekibimiz dün Prag ile berabere kalırken, özellikle ilk devrede defans hattında sorunlar yaşadı. Karşılaşmanın ilk devresinde Çekya ekibini durdurmakta zorlanan Fırtına'da ilk kez forma giyen Mikel ve Hüseyin'in pozisyonlarda uyumsuzluğu dikkat çekti. Mikel ikinci devrede çıktı
YUSUF YAZICI BAŞARI DİLEDİ
Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag maçını televizyondan takip etti. Sosyal medya hesabında Trabzonspor'un Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın televizyon görüntüsünü paylaşan Yazıcı, 'Başarılar Trabzonspor'um' notunu yazdı?.
NASIL TUR ATLARIZ?
Trabzonspor, Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur kapısını ardına kadar açtı. Temsilcimiz, 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacağı maçta her türlü galibiyet ve 0-w0 ile 1-1'lik beraberliklerde turu geçiyor. 2-2'de maç uzuyor, yenilirsek eleniriz.
Yunus Emre SEL
RÖVANŞ 15 AĞUSTOS'TA
23 yaşındaki Norveçli forvet, mücadelesi, topa hakimiyeti ile takımı ayakta tuttu. 68'de Kanga'nın uzaklardan attığı golle 2-0 geriye düştük. Ama ardından sazı elimize aldık. 83'te Sosa'nın ortasını müthiş bir vuruşla ağlara yollayan Ekuban ile umutlandık, 89'da Sörloth'ün klas gölü ile tur kapısını ardına kadar açtık. Sörloth'a performası nedeniyle övgüler yağdı. 15 Ağustos'ta Şenol Güneş Stadı'nda muhteşem taraftarın önünde Prag'ı ezer geçeriz.
İLK DEVREDE SIKINTI YAŞADIK
Ekibimiz dün Prag ile berabere kalırken, özellikle ilk devrede defans hattında sorunlar yaşadı. Karşılaşmanın ilk devresinde Çekya ekibini durdurmakta zorlanan Fırtına'da ilk kez forma giyen Mikel ve Hüseyin'in pozisyonlarda uyumsuzluğu dikkat çekti. Mikel ikinci devrede çıktı
YUSUF YAZICI BAŞARI DİLEDİ
Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag maçını televizyondan takip etti. Sosyal medya hesabında Trabzonspor'un Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın televizyon görüntüsünü paylaşan Yazıcı, 'Başarılar Trabzonspor'um' notunu yazdı?.
NASIL TUR ATLARIZ?
Trabzonspor, Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur kapısını ardına kadar açtı. Temsilcimiz, 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacağı maçta her türlü galibiyet ve 0-w0 ile 1-1'lik beraberliklerde turu geçiyor. 2-2'de maç uzuyor, yenilirsek eleniriz.
Yunus Emre SEL
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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