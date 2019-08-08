Schick’ten yine ret

Fırtına, Sturridge’ten olumlu yanıt alamayınca yeniden Patrick Schick’e kanca attı. 23 yaşındaki oyuncu öncelikle Roma’da kalmak istediğini, bu arzusu gerçekleşmezse de temasta olduğu Dortmund’a gideceğini bildirdi.

Öte yandan Bordo-mavili ekibin Diego Rolan ile ilgilendiği ifade ediliyordu. Deportivo'nun futbol direktör yardımcısı Carmelo Pozo "Rolan için teklifler bekliyoruz ama henüz böyle bir durum yok. Trabzon'dan da temas kuran olmadı" dedi.