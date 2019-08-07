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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Edgar kiralanacak

Edgar kiralanacak

Yusuf Yazıcı'nın 'e transferi için yapılan anlaşmada stoper Edgar Le'yi kadrosuna katan , oyuncuyu ilk etapta başka bir takıma kiralık göndermeyi planlıyor.

Fırtına, Yusuf'un transferi için yaptığı anlaşmada, bir takasın altına imza attı ve stoper 'yi bedelsiz olarak aldı. Lille'in 2017'nin temmuz ayında Portekiz ekibi Belenenses'ten 3.5 milyon euro'ya ettiği Le, geçen sezonun devre arasında Nantes'a kiralandı. Lille'deki ilk sezonunda 37 maça ilk 11'de başlayan Le, geçen sezonun ilk yarısında ise 10 karşılaşmada görev aldı. Daha sonra Nantes'a kiralanan Edgar Miguel Le, burada da 11 maçta forma giydi. Elinde 5 stoper olan Fırtına'nın Le'yi bir takıma kiralayacağı belirtildi.

  1. 7.8.2019
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