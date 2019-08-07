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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Avrupa seferi başladı

Avrupa seferi başladı

, Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda ile oynayacağı maç için Prag’a gitti. Bordo-mavililer, saat 14.30’da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Çek Cumhuriyeti’ne hareket etti. Havalimanı’nda takımı karşılayan bir grup taraftar ise futbolcular ve teknik heyet ile fotoğraf çektirip başarı diledi

Bordo-mavili takımın Prag kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı.

KARAMAN KONUŞACAK
Avrupa Ligi 3. Eleme turunda ile yarın oynayacağı maç öncesinde 'un antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Teknik direktör ve Novak, 18.00'de Letna Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ardından 18.30'da takım son idmanını yapacak
  1. 7.8.2019
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