Avrupa seferi başladı
Trabzonspor, Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maç için Prag’a gitti. Bordo-mavililer, saat 14.30’da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Çek Cumhuriyeti’ne hareket etti. Havalimanı’nda takımı karşılayan bir grup taraftar ise futbolcular ve teknik heyet ile fotoğraf çektirip başarı diledi
KARAMAN KONUŞACAK
Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Sparta Prag ile yarın oynayacağı maç öncesinde Trabzonspor'un antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ve Novak, 18.00'de Letna Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ardından 18.30'da takım son idmanını yapacak
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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