Fransızlar böyle gördü: Trabzonspor'un ikonu

Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız basınında da manşetleri süslemeyi başardı. Ünlü spor dergisi France Football ise milli futbolcu için ayrı bir parantez açarak, "Lille'in yeni transferi hakkında bilinmesi gereken 5 şey" şeklinde bir haber kaleme aldı.

"TRABZONSPOR'UN İKONU"

Yusuf Yazıcı'dan bir "ikon" olarak bahsedilen başlıkta oyuncunun Trabzonspor tarihinde iz bıraktığına değinildi ve "Trabzon'da doğdu, futbola orada başladı ve yine orada profesyonel oldu. Kulübü ile 100 maça çıktıktan sonra artık zıplama yapmasının zamanı gelmişti ve bu Lille formasıyla olacak. Şehirden ayrılmadan önce yüzlerce taraftar onu gözyaşları içinde uğurladı" ifadelerine yer verildi.

"TÜRK FUTBOLUNUN UMUDU"

Yusuf Yazıcı'nın henüz 20 yaşında milli takım forması giydiğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin gelecek vadeden yıldızları arasında olduğuna vurgu yapıldı. Milli oyuncunun ayrıca Lille'de ay-yıldızlı ekipten takım arkadaşı Zeki Çelik'le buluştuğuna ve bunun da Yazıcı'nın takıma adaptasyonunu kolaylaştıracağına değinildi.

"ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU"

Yazıcı'nın, Lille'den Arsenal'e transfer olan Nicolas Pepe'nin yerine transfer edilmediğinin yazıldığı haberde, oyuncunun farklı mevkilerde forma giyebilme özelliğine vurgu yapıldı. Milli futbolcu için "10 numara mevkisinde yetişti ancak hücumda farklı pozisyonlarda forma giyebiliyor. Saha içerisinde çok hareketli ve sol ayağını etkili kullanıyor" denildi.

"ARANAN OYUNCU"

Milli yıldızın gösterdiği performans nedeniyle taliplerinin oldukça fazla olduğu belirtilirken, "Sevilla 9 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak bu Trabzonspor'un beklentilerinin uzağındaydı. Lille yöneticileri onu almak için Lazio ile mücadeleye girdi ve hem 16.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli hem de Devler Ligi opsiyonu belirleyici oldu" açıklaması yapıldı.

"PROFESYONEL OLDUKTAN SONRA DA EĞİTİMİNİ SÜRDÜRDÜ"

Haberin sonunda Yusuf Yazıcı'nın profesyonel futbolcu sözleşmesini imzaladıktan sonra da eğitimini bırakmayıp devam ettiği vurgulandı. Geçtiğimiz mart ayında oyuncunun Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitimini tamamladığı aktarılırken, milli yıldızın antrenman aralarında ders çalışmış olması övüldü.