Fransızlar böyle gördü: Trabzonspor'un ikonu
Lille tarihinin şimdiye kadarki en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Yusuf Yazıcı için Fransız basını "Oyuncu hakkında bilinmesi gereken 5 şey" kaleme aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız basınında da manşetleri süslemeyi başardı. Ünlü spor dergisi France Football ise milli futbolcu için ayrı bir parantez açarak, "Lille'in yeni transferi hakkında bilinmesi gereken 5 şey" şeklinde bir haber kaleme aldı.
"TRABZONSPOR'UN İKONU"
Yusuf Yazıcı'dan bir "ikon" olarak bahsedilen başlıkta oyuncunun Trabzonspor tarihinde iz bıraktığına değinildi ve "Trabzon'da doğdu, futbola orada başladı ve yine orada profesyonel oldu. Kulübü ile 100 maça çıktıktan sonra artık zıplama yapmasının zamanı gelmişti ve bu Lille formasıyla olacak. Şehirden ayrılmadan önce yüzlerce taraftar onu gözyaşları içinde uğurladı" ifadelerine yer verildi.
"TÜRK FUTBOLUNUN UMUDU"
Yusuf Yazıcı'nın henüz 20 yaşında milli takım forması giydiğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin gelecek vadeden yıldızları arasında olduğuna vurgu yapıldı. Milli oyuncunun ayrıca Lille'de ay-yıldızlı ekipten takım arkadaşı Zeki Çelik'le buluştuğuna ve bunun da Yazıcı'nın takıma adaptasyonunu kolaylaştıracağına değinildi.
"ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU"
Yazıcı'nın, Lille'den Arsenal'e transfer olan Nicolas Pepe'nin yerine transfer edilmediğinin yazıldığı haberde, oyuncunun farklı mevkilerde forma giyebilme özelliğine vurgu yapıldı. Milli futbolcu için "10 numara mevkisinde yetişti ancak hücumda farklı pozisyonlarda forma giyebiliyor. Saha içerisinde çok hareketli ve sol ayağını etkili kullanıyor" denildi.
"ARANAN OYUNCU"
Milli yıldızın gösterdiği performans nedeniyle taliplerinin oldukça fazla olduğu belirtilirken, "Sevilla 9 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak bu Trabzonspor'un beklentilerinin uzağındaydı. Lille yöneticileri onu almak için Lazio ile mücadeleye girdi ve hem 16.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli hem de Devler Ligi opsiyonu belirleyici oldu" açıklaması yapıldı.
"PROFESYONEL OLDUKTAN SONRA DA EĞİTİMİNİ SÜRDÜRDÜ"
Haberin sonunda Yusuf Yazıcı'nın profesyonel futbolcu sözleşmesini imzaladıktan sonra da eğitimini bırakmayıp devam ettiği vurgulandı. Geçtiğimiz mart ayında oyuncunun Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitimini tamamladığı aktarılırken, milli yıldızın antrenman aralarında ders çalışmış olması övüldü.
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 17:31
-
Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Fransızlar böyle gördü: Trabzonspor'un ikonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.