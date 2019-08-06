Trabzonspor Yusuf Yazıcı'ya bu video ile veda etti
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı: “Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır...” Yolun açık olsun hayallerinin peşinden koşan çocuk!
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