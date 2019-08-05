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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Nijerya tayfa düğünde coştu

Nijerya tayfa düğünde coştu

, ve , 'ın 'da yaptığı ikinci düğünde renkli görüntüler sergiledi. '

Obi Mikel, ve , 'ın 'da yaptığı ikinci düğünde renkli görüntüler sergiledi. 'Nijerya tayfası' horon ve kolbastı eşliğinde gece boyunca yerlerinde durmadı. Müthiş üçlü keyifli danslarıyla geceye damga vurdular.
  1. 5.8.2019
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