Birlikte başaracağız
Trabzonspor’un yeni forveti Sörloth 2+2’lik resmi sözleşmeyi imzaladı. Yıllık 1.5 milyon euro alacak. Norveçli yıldızın ilk sözleri “Birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum” oldu
YARISINDA OYNARSA 6 MİLYON EURO
Sörloth'u renklerine bağlayan Trabzonspor, bu transferle ilgili KAP'a 3 bildirim yaptı. Bunlardan birinde önemli detay da paylaşıldı. Eğer Norveçli futbolcu, 2020-21 sezonunda resmi maçların (Süper Kupa, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11 başlarsa 6 milyon bonservis bedeliyle kesin transferi gerçekleşecek.
ÖRNEK BİR FORVET
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth transferi hakkında şöyle konuştu: Gece yarılarına kadar görüştük. Zor bir transfer oldu. Örnek bir forveti kadromuza kattık. Babası Bursaspor'da oynamış, kız kardeşi Bursa'da doğmuş. Kısa sürede bizden biri olacaktır.
- 5.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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