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04 Ağustos 2019, Pazar
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Sörloth çok mutlu

Sörloth çok mutlu

'un Norveçli transferi Sörloth, müthiş karşılamaya hayran kaldı. 23 yaşındaki santrfor "Taraftar bir harika" ifadelerini kullandı. Norveç basını da "Sörloth kahraman gibi karşılandı" başlıkları attı.

Bordo-mavili ekibin yeni santraforu Alexander Sörloth önceki gece yarısı Trabzon'a geldi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Norveçli oyuncu bir hayli keyifliydi. 23 yaşındaki futbolcu "'u biliyordum. Taraftarının da ününü duymuştum. Burada bizzat bunu yaşamak harika bir deneyimdi. Bir an önce bu muhteşem taraftarın önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. İngiltere ve Norveç basını da bu karşılamanın haberini yaptı. Gazetelerde "Sörloth, kahraman gibi karşılandı. Sörloth'a müthiş bir 'hoş geldin partisi' düzenlediler" yazıldı.
  1. 4.8.2019
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