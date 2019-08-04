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04 Ağustos 2019, Pazar
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Çakır’dan 2. düğün

Çakır’dan 2. düğün

kalecisi Uğurcan Çakır, bu akşam Trabzon'da yapılan törenle Kübra Ayyıldız ile hayatını birleştirdi. Düğün boyunca horon ve kolbastı eksik olmadı.

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre'de dünya evine girmişti. Başarılı eldiven bir düğün de Trabzon'da yaptı. Dün gece Trabzon'da gerçekleşen düğüne bordomavili ekibin teknik heyeti ve futbolcular da katıldı. Düğün boyunca horon ve kolbastı eksik olmadı. Takım arkadaşları, Uğurcan'ı tebrik ettiler.

  1. 4.8.2019
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