Sturridge heyecanı

Karadenizekibindeheyecanı. Dünyacaünlü golcününtransferi artık çokyakın. Taraftarın beklentisineünlü golcü ilekarşılık vermek isteyenyönetim, 5 gün boyuncaAmerika'da Sturridge'ninişini bitirmek için gece-gündüzçalıştı. Bonservisi elindeolan 29 yaşındaki santrfor,bugüne kadar İngiltere dışınahiç çıkmadı, bu nedenletereddütleri var ama bunuda Trabzon, Obi Mikel veeski yıldızı Kevin Campbell'indevreye girmesiyle aşmaküzere. Maddi şartlarda süpergolcü ile büyük ölçüdeanlaşan bordo-mavililer,1.5 milyon euro'nun yanındagol-asist ve başarıya görebonuslar ile toplam 3 milyoneuro'luk bir teklif yaptı.sene bu sene' sloganıyla şampiyonluk hayalleri ile yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer, Obi Mikel'den sonra Sturridge gibi dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı vermeyi amaçlıyor. Karadeniz ekibinin kalan küçük detayları halledip, bu transferi birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Sturridge'nin transferi için ABD'de olan yönetici Sertaç Güven dün Türkiye'ye geri döndü. Bilindiği gibi tecrübeli futbolcu, düşünmek için birkaç gün süre istemişti. Yine birkaç gün süre talep ettiği ve kesin cevabını artık vereceği belirtildi.a Sturridge'nin transferinde devreye girdi. 4 milyona yakın takipçisi bulunan Sturridge'ye sosyal medya üzerinden mesajlar yazan bordo-mavililer, bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. 'Come to Trabzon' paylaşımlarıyla Sturridge'ye çağrılar yapan taraftarların bazılarının sosyal medya mesajı da ilginç. Binlerce kez etiketlenen ve beğeni alan bir taraftar mesajında Sturridge'ye şöyle seslendi: "Gel insafsız, gel vicdansız, çağırmazdık acil olmasa."basınından ESPN, taraftarı heyecanlandıracak bir haber yaptı. Habere göre Trabzonspor , 29 yaşındaki forvet Sturridge'ye yüksek bir imza parasının yanı sıra 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.?Sturridge, futbol kariyerine iki Şampiyonlar Ligi, bir Premier Lig , iki de İngiltere Lig Kupası sığdırırken, Premier Lig'de 218 maça çıkan futbolcu, 77 gol atıp, 30 asist yaptı. İngiltere A Milli Takımı'nda 22 yaşından beri 26 kez giyen golcü oyuncu, 8 gol kaydetti. Sturridge attığı gollerden sonra kendine has yaptığı dans ile dikkati çekiyor.?