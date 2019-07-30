Sturridge heyecanı
Bordo-mavililer, 29 yaşındaki golcü Sturridge için son sortilerini yaptı. ‘O sene bu sene’ diye yola çıkan Trabzonspor, İngiliz futbolcuyu renklerine katarak yılın transfer bombasını patlatmak amacında
BİR KEZ DAHA SÜRE TALEP ETTİ
'O sene bu sene' sloganıyla şampiyonluk hayalleri ile yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer, Obi Mikel'den sonra Sturridge gibi dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı vermeyi amaçlıyor. Karadeniz ekibinin kalan küçük detayları halledip, bu transferi birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Sturridge'nin transferi için ABD'de olan yönetici Sertaç Güven dün Türkiye'ye geri döndü. Bilindiği gibi tecrübeli futbolcu, düşünmek için birkaç gün süre istemişti. Yine birkaç gün süre talep ettiği ve kesin cevabını artık vereceği belirtildi.
COME TO TRABZON
Taraftar da Sturridge'nin transferinde devreye girdi. 4 milyona yakın takipçisi bulunan Sturridge'ye sosyal medya üzerinden mesajlar yazan bordo-mavililer, bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. 'Come to Trabzon' paylaşımlarıyla Sturridge'ye çağrılar yapan taraftarların bazılarının sosyal medya mesajı da ilginç. Binlerce kez etiketlenen ve beğeni alan bir taraftar mesajında Sturridge'ye şöyle seslendi: "Gel insafsız, gel vicdansız, çağırmazdık acil olmasa."
ESPN: ANLAŞMA YAKIN
İngiliz basınından ESPN, taraftarı heyecanlandıracak bir haber yaptı. Habere göre Trabzonspor, 29 yaşındaki forvet Sturridge'ye yüksek bir imza parasının yanı sıra 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.?
TAM BİR KUPAKOLİK
Sturridge, futbol kariyerine iki Şampiyonlar Ligi, bir Premier Lig, iki de İngiltere Lig Kupası sığdırırken, Premier Lig'de 218 maça çıkan futbolcu, 77 gol atıp, 30 asist yaptı. İngiltere A Milli Takımı'nda 22 yaşından beri 26 kez giyen golcü oyuncu, 8 gol kaydetti. Sturridge attığı gollerden sonra kendine has yaptığı dans ile dikkati çekiyor.?
Yunus Emre SEL
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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