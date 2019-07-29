Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? yayın bilgileri...

Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

yeni seon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı maçına hazırlanıyor. Bu güne kadar üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılan Karadeniz Fırtınası, son hazırlık maçında Verona'yı yenmek istiyor. Peki, Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? yayın bilgileri ve müsabakada dair detaylar fotomac.com.tr'de...

8 Ağustos'ta üçüncü ön eleme turunda ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli maç öncesi Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekip bu akşam Verona ile hazırlık maçına çıkıyor. Taraftar ise futbolcuların performansını merak ediyor ve mücadelenin başlama saatini ve kanalını araştırıyor.

TRABZONSPOR VERONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Verona maçı bu akşam 19.00'da Hedwigs Park Sportplatz'da oynanacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen yayınlayacak.

3 MAÇTA BERABERLİK

Fırtına, Avusturya'da Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile 0-0, Alman takımı Hoffenheim ile 3-3 ve İtalyan temsilcisi Parma ile 2-2 berabere kalmıştı.

MAÇIN ARDINDAN YOLCULUK

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek. Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Trabzonspor'dan Sturridge atağı

  1. 29.07.2019
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