Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...
Trabzonspor yeni seon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçına hazırlanıyor. Bu güne kadar üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılan Karadeniz Fırtınası, son hazırlık maçında Verona'yı yenmek istiyor. Peki, Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri ve müsabakada dair detaylar fotomac.com.tr'de...
Trabzonspor 8 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Sparta Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli maç öncesi Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekip bu akşam Verona ile hazırlık maçına çıkıyor. Taraftar ise futbolcuların performansını merak ediyor ve mücadelenin başlama saatini ve kanalını araştırıyor.
TRABZONSPOR VERONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Verona maçı bu akşam 19.00'da Hedwigs Park Sportplatz'da oynanacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen yayınlayacak.
3 MAÇTA BERABERLİK
Fırtına, Avusturya'da Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile 0-0, Alman takımı Hoffenheim ile 3-3 ve İtalyan temsilcisi Parma ile 2-2 berabere kalmıştı.
MAÇIN ARDINDAN YOLCULUK
Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek. Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 29.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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