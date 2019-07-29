Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

Trabzonspor 8 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Sparta Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli maç öncesi Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekip bu akşam Verona ile hazırlık maçına çıkıyor. Taraftar ise futbolcuların performansını merak ediyor ve mücadelenin başlama saatini ve kanalını araştırıyor.

TRABZONSPOR VERONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Verona maçı bu akşam 19.00'da Hedwigs Park Sportplatz'da oynanacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen yayınlayacak.

3 MAÇTA BERABERLİK

Fırtına, Avusturya'da Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile 0-0, Alman takımı Hoffenheim ile 3-3 ve İtalyan temsilcisi Parma ile 2-2 berabere kalmıştı.

MAÇIN ARDINDAN YOLCULUK

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek. Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.