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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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İstanbul bordo-mavi

İstanbul bordo-mavi

Kulübün kuruluş yıl dönümü Sütlüce’deki geleneksel meşale organizasyonu ile kutlandı. İstanbul’da şampiyonluk ateşi yandı. Başkan Ağaoğlu'nun da katıldığı gecede Haliç'te renkli görüntüler ortaya çıktı.

'un kuruluş yıl dönümü her yıl olduğu gibi İstanbul'da Sütlüce sahilinde kutlandı. İstanbul ve çevre illerde yaşayan binlerce bordo-mavili taraftar, kadın erkek, genç yaşlı demeden Sütlüce'deki Haliç kıyısına giderek bu coşkuyu yaşadı. Hava karardıktan sonra Trabzonspor taraftarı meşaleleri yakarak İstanbul'u adeta bordo-maviye boyadı. Müthiş manzarayı görenler "Trabzonspor, İstanbul'dan şampiyonluk ateşini yaktı" yorumları yaptı. Organizasyonda birçok Trabzonsporlu sanatçı da sahne aldı. Sahne alan isimler taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptılar. Hayli renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda horon oynayan bordo-mavililer ortalığı "Şampiyon Trabzonspor" sesleriyle inletti.

  1. 29.7.2019
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