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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Yusuf için randevu

Yusuf için randevu

'da defteri kapanmıyor. Başkan , bu sezon oyuncu satmayacağız demesine rağmen Lille ve Lazio'nun transfer için baskıları sürüyor.

Yusuf Yazıcı konusu bir türlü kapanmıyor. Başkan 'Bu sezon kimseyi satmayacağız. Lille 'un beklentilerini karşılayan bir rakamla karşımıza çıkmadı' açıklamasını yapsa da Yusuf için Lille ve Lazio'nun baskısı sürüyor. İki kulübün yetkililerinin kaptan için yeniden randevu talep ettiği ve İstanbul'a dönen Ağaoğlu'nun kendileriyle bir görüşme yapacağı belirtildi. Başkanın 20 milyon euro gibi rakamların konuşulması halinde Yusuf'un transferine yönetimin de onayını alarak izin vereceği ifade edildi.
  1. 27.7.2019
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