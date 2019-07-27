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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ciddi sorun yaşarız

Ciddi sorun yaşarız

'da teknik direktör , forvet ve stoper transferlerinin bir an önce yapılmasını istiyor. Karaman, transferlerin hazırlık dönemine yetişememesi halinde sorun yaşayabileceklerini ifade etti.

'da teknik direktör , forvet ve stoper transferlerinin bir an önce yapılmasını istiyor. Geçen sezon oyuncuların özveri gösterdiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor'u elbette zor günler bekliyor. Rekabet ortamını oluşturma noktası içerisinde eksiklerimizin olduğunu bütün spor kamuoyu biliyor. Ama transfer ve bütçeye alakalı gerçekler var. Bunlara da göz kapayamayız" dedi.

Karaman şöyle devam etti: "Transferde fantaziye kaçan kulüpler var. Var üzerine varlar katanlar. Ben de ortalıkta 'transfer, transfer' diye bağırarak gezebilirim. Ancak yönetimi de zor durumda bırakmadan bekliyoruz biz. Bunu düşünmeden, transfer yapan takımlar var Türkiye'de. Ancak biz yapamayız. Bizim o imkanımız yok şu anda. Gençlerimiz var. Gelişmeleri lazım yoksa kırılgan bir yapıya gireriz

Tek eksik Obi Mikel
Ganalı Caleb Ekuban'ın da kampa katılmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin verilen Obi Mikel'in Trabzon'da takıma katılacağı ve bordo- mavili futbolcuya imza töreni düzenleneceği öğrenildi.
  1. 27.7.2019
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