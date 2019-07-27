Ciddi sorun yaşarız
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, forvet ve stoper transferlerinin bir an önce yapılmasını istiyor. Karaman, transferlerin hazırlık dönemine yetişememesi halinde sorun yaşayabileceklerini ifade etti.
Karaman şöyle devam etti: "Transferde fantaziye kaçan kulüpler var. Var üzerine varlar katanlar. Ben de ortalıkta 'transfer, transfer' diye bağırarak gezebilirim. Ancak yönetimi de zor durumda bırakmadan bekliyoruz biz. Bunu düşünmeden, transfer yapan takımlar var Türkiye'de. Ancak biz yapamayız. Bizim o imkanımız yok şu anda. Gençlerimiz var. Gelişmeleri lazım yoksa kırılgan bir yapıya gireriz
Tek eksik Obi Mikel
Ganalı Caleb Ekuban'ın da kampa katılmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin verilen Obi Mikel'in Trabzon'da takıma katılacağı ve bordo- mavili futbolcuya imza töreni düzenleneceği öğrenildi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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