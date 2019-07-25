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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Salih için kritik hafta

Salih için kritik hafta

'dan yetiştirme bedeli ile alınan , lisans sorunu çözülemediği için hazırlık maçlarında dahi görev yapamıyor.

'dan yetiştirme bedeli ile alınan , lisans sorunu çözülemediği için hazırlık maçlarında dahi görev yapamıyor. Bordo-mavililer, ekibinden oyuncunun muvafakatnamesini almak için temaslarını sürdürüyor. Formayı giymek için sabırsızlıkla bekleyen 17 yaşındaki forvet, müjdeli habere odaklanmış durumda.
  1. 25.7.2019
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