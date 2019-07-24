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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Mikel geliyor

Mikel geliyor

'un yeni transfer 'in takıma katılmasına az kaldı. Nijeryalı ile 'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı ve oradan Trabzon'a geçtikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Yeni transfer 'in takıma katılmasına az kaldı. Nijeryalı ile 'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı ve oradan Trabzon'a geçtikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Mikel'in Trabzon'da direkt olarak takımla çalışmalara başlamasının planladığı ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçına kadar da adaptasyonunun sağlanacağı belirtildi.

  1. 24.7.2019
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