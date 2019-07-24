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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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1 meşale de sen yak

1 meşale de sen yak
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 28 Temmuz Pazar günü 'da " için 1 Meşale de Sen Yak" organizasyonu gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı etkinlik 15.00-22.00 saatleri arasında Sütlüce sahilinde yapılacak.
  1. 24.7.2019
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