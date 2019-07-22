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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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çok büyük

Trabzonspor çok büyük

'da yeni transferler stoper ve kaleci için Avusturya Kampı’nda imza töreni düzenlendi. İki oyuncu da çok büyük bir kulübe geldiklerinin altını çizdi.

Fırtına'nın Avusturya'daki kampında dün yeni transferler ve için imza töreni düzenlendi. İki oyuncu da 'un çok büyük bir kulüp olduğunu belirttiler. Stoper Campi "Bu formayı terleteceğim için çok mutluyum. Bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla geri ödemek istiyorum. En büyük beklentim, buraya hızlı şekilde uyum sağlayıp takıma faydalı olmak. Umarım bana duyulan güveni boşa çıkarmam" ifadesini kullandı

'MESAJ YAĞDIRDILAR'
Altınordu'dan bordo- mavili renklere katılan kaleci Erce Kardeşler ise şunları söyledi: "Beni isteyen birkaç takım daha vardı ama Trabzonspor forması bambaşka. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bunu Altınordu'da oynadığım dönemde de söylemiştim. Gelmeden önce Abdulkadir Parmak ile konuştum. Buranın aile gibi olduğunu söylemişti. İlk günden bunu gördüm. Taraftarımız da transfer sürecinde bana mesaj yağdırdı. İnşallah bizim için güzel bir sezon olur"

ÖNCE İMZAYI ATTIRDI SONRA FORMALARI SATTI
Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da başlatığı forma satışlarını Avusturya'da da sürdürdü. Ağaoğlu, yeni transferler Gaston Campi ve Erce Kardeşler'in imza törenini boş geçmedi. Oyunculara önce resmi sözleşmeleri imzalatan Ağaoğlu ardından iki isme de forma sattı. Campi 100, Erce ise 161 forma satın aldı.

"BİZ BİR KENT TAKIMIYIZ"
İmza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'u çok önemli bir sezonun beklediğini söyledi. Ağaoğlu "Biz bir kent takımıyız. Diğer takımlardan farklıyız" dedi. Ağaoğlu yeni transferleri "Campi fiyat politikamıza Arjantin'den destek verdi. Erce'yi daha önce alacaktık, transfer yasağımız vardı. Çok iyi kaleci" sözleriyle övdü.

Yunus Emre SEL
  1. 22.7.2019
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