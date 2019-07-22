Trabzonspor çok büyük
Trabzonspor'da yeni transferler stoper Gaston Campi ve kaleci Erce Kardeşler için Avusturya Kampı’nda imza töreni düzenlendi. İki oyuncu da çok büyük bir kulübe geldiklerinin altını çizdi.
'MESAJ YAĞDIRDILAR'
Altınordu'dan bordo- mavili renklere katılan kaleci Erce Kardeşler ise şunları söyledi: "Beni isteyen birkaç takım daha vardı ama Trabzonspor forması bambaşka. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bunu Altınordu'da oynadığım dönemde de söylemiştim. Gelmeden önce Abdulkadir Parmak ile konuştum. Buranın aile gibi olduğunu söylemişti. İlk günden bunu gördüm. Taraftarımız da transfer sürecinde bana mesaj yağdırdı. İnşallah bizim için güzel bir sezon olur"
ÖNCE İMZAYI ATTIRDI SONRA FORMALARI SATTI
Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da başlatığı forma satışlarını Avusturya'da da sürdürdü. Ağaoğlu, yeni transferler Gaston Campi ve Erce Kardeşler'in imza törenini boş geçmedi. Oyunculara önce resmi sözleşmeleri imzalatan Ağaoğlu ardından iki isme de forma sattı. Campi 100, Erce ise 161 forma satın aldı.
"BİZ BİR KENT TAKIMIYIZ"
İmza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'u çok önemli bir sezonun beklediğini söyledi. Ağaoğlu "Biz bir kent takımıyız. Diğer takımlardan farklıyız" dedi. Ağaoğlu yeni transferleri "Campi fiyat politikamıza Arjantin'den destek verdi. Erce'yi daha önce alacaktık, transfer yasağımız vardı. Çok iyi kaleci" sözleriyle övdü.
Yunus Emre SEL
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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