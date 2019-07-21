Pique hayran kaldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Pique hayran kaldı

Pique hayran kaldı

Pique hayran kaldı

ekibi bu sezon 3. formasını duygusal bir paylaşımla tanıtmıştı. Katalan ekibinin dünyaca ünlü stoperi Pique de bu muhteşem videoyu hesabından paylaştı. Fırtına, Pique’nin bu jestine karşılık “Sana ve değerli ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo-mavi ’dan, bordo-mavi ’ya sevgilerle” cevabını verdi.

Bir forma tanıtımı ancak bu kadar güzel olabilirdi. 'un önceki gün yöreye ait 'Keşan' motiflerinin de işlendiği gri forması duygusal bir kliple tanıtılmıştı. Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamazken dünyaca ünlü savunmacı de bu muhteşem tanıtıma kayıtsız kalmadı. 'nın stoperi bu videoyu hesaplarından paylaştı ve alkış emojisi de ekledi. Paylaştığı yazıda "Futbolu seviyorsanız, bu oyunu sokaklarda oynadıysanız, bu videoyu izlerken gözyaşlarınız süzülür" ifadeleri yer aldı.

BARCELONA DA PAYLAŞTI
Trabzonspor taraftarı bu paylaşımı için Gerard Pique'ye teşekkür etti. Bordo-mavililer, yıldız isme "Helal olsun sana" mesajları yağdırdı. Kulüpten de İspanyol yıldıza bir cevap geldi. ekibinin twitter hesabından "Teşekkürler Pique. Sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo- mavi Trabzonspor'dan, bordo-mavi Barcelona'ya sevgiler" ifadeleri yer aldı. Karadeniz temsilcisinin, dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile bu karşılıklı konuşmaları etkileşim rekorları da kırdı. Barcelona'nın resmi hesabı da videoyu paylaştı.

'ÖRNEK OLACAK'
Trabzonspor taraftarı olmasıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakanı da video ile ilgili bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından kulübün hazırladığı videoyu paylaşan Bakan Albayrak "Karadeniz motiflerinin işlendiği bu forma klasik olacak kadar güzel olmuş. Tabii ki video da... Tüm takımlara kendi değerleri özelinde örnek olacak bu yaklaşım için emeği geçenleri tebrik ediyorum" notunu düştü.

ÇOCUKLARA HEDİYE
Gri formanın videosu paylaşım rekorları kırarken, bakanlar, belediyeler, eski ve yeni yöneticiler de forma yarışı başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 61 forma alacağını belirtti. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu 2011 forma alacaklarını söyledi. Eski yönetici 661 forma sözü verirken, mevcut yöneticiler Ertuğrul Doğan ve Sertaç Güven ise 1461'er forma siparişi verdiler. Formalar kimsesiz ve ihtiyacı olan çocuklara hediye edilecek.

19.4 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Gerard Pique'nin Trabzonspor'un gri formasının videosunu paylaşmasının önemi büyük. Barcelona'nın yıldızının twitter'da 19.4 milyon takipçisi var. Böylece videoda Karadeniz'in muhteşem güzellikleri, çocukların en saf haliyle oynadıkları ve 'Türk Messi' Abdülkadir Ömür, Pique'nin tek bir paylaşımıyla birlikte milyonlarla buluştu.

  1. 21.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pique hayran kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN