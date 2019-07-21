Pique hayran kaldı

Bir forma tanıtımı ancak bu kadar güzel olabilirdi. Trabzonspor'un önceki gün yöreye ait 'Keşan' motiflerinin de işlendiği gri forması duygusal bir kliple tanıtılmıştı. Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamazken dünyaca ünlü savunmacı Gerard Pique de bu muhteşem tanıtıma kayıtsız kalmadı. Barcelona'nın stoperi bu videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı ve alkış emojisi de ekledi. Paylaştığı yazıda "Futbolu seviyorsanız, bu oyunu sokaklarda oynadıysanız, bu videoyu izlerken gözyaşlarınız süzülür" ifadeleri yer aldı.

BARCELONA DA PAYLAŞTI

Trabzonspor taraftarı bu paylaşımı için Gerard Pique'ye teşekkür etti. Bordo-mavililer, yıldız isme "Helal olsun sana" mesajları yağdırdı. Kulüpten de İspanyol yıldıza bir cevap geldi. Karadeniz ekibinin twitter hesabından "Teşekkürler Pique. Sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo- mavi Trabzonspor'dan, bordo-mavi Barcelona'ya sevgiler" ifadeleri yer aldı. Karadeniz temsilcisinin, dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile bu karşılıklı konuşmaları etkileşim rekorları da kırdı. Barcelona'nın resmi Türkiye hesabı da videoyu paylaştı.

'ÖRNEK OLACAK'

Trabzonspor taraftarı olmasıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da video ile ilgili bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından kulübün hazırladığı videoyu paylaşan Bakan Albayrak "Karadeniz motiflerinin işlendiği bu forma klasik olacak kadar güzel olmuş. Tabii ki video da... Tüm takımlara kendi değerleri özelinde örnek olacak bu yaklaşım için emeği geçenleri tebrik ediyorum" notunu düştü.

ÇOCUKLARA HEDİYE

Gri formanın videosu paylaşım rekorları kırarken, bakanlar, belediyeler, eski ve yeni yöneticiler de forma yarışı başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 61 forma alacağını belirtti. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu 2011 forma alacaklarını söyledi. Eski yönetici Nevzat Aydın 661 forma sözü verirken, mevcut yöneticiler Ertuğrul Doğan ve Sertaç Güven ise 1461'er forma siparişi verdiler. Formalar kimsesiz ve ihtiyacı olan çocuklara hediye edilecek.

19.4 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Gerard Pique'nin Trabzonspor'un gri formasının videosunu paylaşmasının önemi büyük. Barcelona'nın yıldızının twitter'da 19.4 milyon takipçisi var. Böylece videoda Karadeniz'in muhteşem güzellikleri, çocukların en saf haliyle oynadıkları futbol ve 'Türk Messi' Abdülkadir Ömür, Pique'nin tek bir paylaşımıyla birlikte milyonlarla buluştu.