Pique hayran kaldı
Karadeniz ekibi bu sezon 3. formasını duygusal bir paylaşımla tanıtmıştı. Katalan ekibinin dünyaca ünlü stoperi Pique de bu muhteşem videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Fırtına, Pique’nin bu jestine karşılık “Sana ve değerli ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor’dan, bordo-mavi Barcelona’ya sevgilerle” cevabını verdi.
Bir forma tanıtımı ancak bu kadar güzel olabilirdi. Trabzonspor'un önceki gün yöreye ait 'Keşan' motiflerinin de işlendiği gri forması duygusal bir kliple tanıtılmıştı. Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamazken dünyaca ünlü savunmacı Gerard Pique de bu muhteşem tanıtıma kayıtsız kalmadı. Barcelona'nın stoperi bu videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı ve alkış emojisi de ekledi. Paylaştığı yazıda "Futbolu seviyorsanız, bu oyunu sokaklarda oynadıysanız, bu videoyu izlerken gözyaşlarınız süzülür" ifadeleri yer aldı.
BARCELONA DA PAYLAŞTI
Trabzonspor taraftarı bu paylaşımı için Gerard Pique'ye teşekkür etti. Bordo-mavililer, yıldız isme "Helal olsun sana" mesajları yağdırdı. Kulüpten de İspanyol yıldıza bir cevap geldi. Karadeniz ekibinin twitter hesabından "Teşekkürler Pique. Sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo- mavi Trabzonspor'dan, bordo-mavi Barcelona'ya sevgiler" ifadeleri yer aldı. Karadeniz temsilcisinin, dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile bu karşılıklı konuşmaları etkileşim rekorları da kırdı. Barcelona'nın resmi Türkiye hesabı da videoyu paylaştı.
'ÖRNEK OLACAK'
Trabzonspor taraftarı olmasıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da video ile ilgili bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından kulübün hazırladığı videoyu paylaşan Bakan Albayrak "Karadeniz motiflerinin işlendiği bu forma klasik olacak kadar güzel olmuş. Tabii ki video da... Tüm takımlara kendi değerleri özelinde örnek olacak bu yaklaşım için emeği geçenleri tebrik ediyorum" notunu düştü.
ÇOCUKLARA HEDİYE
Gri formanın videosu paylaşım rekorları kırarken, bakanlar, belediyeler, eski ve yeni yöneticiler de forma yarışı başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 61 forma alacağını belirtti. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu 2011 forma alacaklarını söyledi. Eski yönetici Nevzat Aydın 661 forma sözü verirken, mevcut yöneticiler Ertuğrul Doğan ve Sertaç Güven ise 1461'er forma siparişi verdiler. Formalar kimsesiz ve ihtiyacı olan çocuklara hediye edilecek.
19.4 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Gerard Pique'nin Trabzonspor'un gri formasının videosunu paylaşmasının önemi büyük. Barcelona'nın yıldızının twitter'da 19.4 milyon takipçisi var. Böylece videoda Karadeniz'in muhteşem güzellikleri, çocukların en saf haliyle oynadıkları futbol ve 'Türk Messi' Abdülkadir Ömür, Pique'nin tek bir paylaşımıyla birlikte milyonlarla buluştu.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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