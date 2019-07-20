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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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coşkuyla karşılandı

Trabzonspor coşkuyla karşılandı

, yeni sezon ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi. Avusturya'da takımı yalnız bırakmayan Trabzonsporlu taraftarlar, futbolculara büyük ilgi gösterdi.

Trabzon'dan öğle saatlerinde özel uçakla havalanan bordo-mavili kafile, 3 saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Linz kentine ulaştı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da bulunduğu kafile, Linz Havalimanı'nda 'un yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen taraftarlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunun taraftarlar, futbolcular ile bolca fotoğraf çektirdiler.

Yusuf Yazıcı ilgi odağı

Taraftarlar, havalimanı çıkışında Fransa'nın Lille kulübüne transferi gündemde olan 'ya en fazla ilgiyi gösterdi.

'Yusuf bizi bırakma, seviyoruz seni, şampiyonluk yaşamadan gitmek yok' şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundular. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yusuf Yazıcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Pereira, kafileye katıldı

Bu arada takımdan ayrı olarak Linz Havalimanı'na ulaşan Joao Pereira ise otobüse son anda yetişti.

Havalimanına gelen ve hemen otobüse doğru hareketlenen Portekizli oyuncu, yetişemeyince bordo-mavili taraftarlar otobüsün önünü keserek durdurdu. Ardından Pereira takım otobüsüne binerek kamp kadrosuna dahil oldu.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla Avusturya kampına başlayacak.

  1. 20.07.2019
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