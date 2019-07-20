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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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kampı başlıyor

Avusturya kampı başlıyor

İlk etap çalışmalarını Trabzon’da tamamlayan ve iki gün izin yapan , ikinci etap için bugün ’nın Linz kasabasına gidecek. Burada 10 gün kamp yapacak bordo- mavililer ilk antrenmanını da bugün gerçekleştirecek. Trabzonspor kamptaki ilk hazırlık maçını da 22 Temmuz’da Macar ekibi Haladas ile yapacak

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği 'da 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşmanın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (BAE), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.

Alkışlar Andusic'e
Bosna Ligi ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Nemanja Andusic yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, 'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamayan 22 yaşındaki oyuncunun asıl patlamayı ise Linz kampında yapması bekleniyor.

Serkan'dan mesaj
Karadeniz kibinin genç oyuncularından Serkan Asan'dan mutlusu yok. Bordo-mavililerin bugün başlayacak olan Avusturya kamp kadrosunda yer almayı başaran genç oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Sonuna kadar savaşmaya devam" mesajını verdi.

  1. 20.7.2019
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