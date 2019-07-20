Avusturya kampı başlıyor
İlk etap çalışmalarını Trabzon’da tamamlayan ve iki gün izin yapan Trabzonspor, ikinci etap için bugün Avusturya’nın Linz kasabasına gidecek. Burada 10 gün kamp yapacak bordo- mavililer ilk antrenmanını da bugün gerçekleştirecek. Trabzonspor kamptaki ilk hazırlık maçını da 22 Temmuz’da Macar ekibi Haladas ile yapacak
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşmanın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (BAE), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.
Alkışlar Andusic'e
Bosna Ligi ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Nemanja Andusic yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, Ünal Karaman'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamayan 22 yaşındaki oyuncunun asıl patlamayı ise Linz kampında yapması bekleniyor.
Serkan'dan mesaj
Karadeniz kibinin genç oyuncularından Serkan Asan'dan mutlusu yok. Bordo-mavililerin bugün başlayacak olan Avusturya kamp kadrosunda yer almayı başaran genç oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Sonuna kadar savaşmaya devam" mesajını verdi.
Alkışlar Andusic'e
Bosna Ligi ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Nemanja Andusic yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, Ünal Karaman'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamayan 22 yaşındaki oyuncunun asıl patlamayı ise Linz kampında yapması bekleniyor.
Serkan'dan mesaj
Karadeniz kibinin genç oyuncularından Serkan Asan'dan mutlusu yok. Bordo-mavililerin bugün başlayacak olan Avusturya kamp kadrosunda yer almayı başaran genç oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Sonuna kadar savaşmaya devam" mesajını verdi.
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Avusturya kampı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.