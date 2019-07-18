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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Trabzonspor'dan Abdülkadir ve Yusuf açıklaması

Trabzonspor'dan Abdülkadir ve Yusuf açıklaması

, " ve Abdülkadir Ömür için karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Başkanımız bizzat takip ediyor, gerektiğinde başkanımız açıklama yapacak. Şu anda yeni bir gelişme yok" dedi.

2019-2020 Spor Toto Sezonu fikstür çekiminin ardından , açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in tüm futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Güven, "Öncelikle 2019-2020 Cemil Usta sezonunun tüm futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum bu sezon bizim için ayrıca önemli, bu vesile ile kulübümüzün efsane kaptanı Cemil Usta'yı saygı ve rahmetle anmak istiyorum" diye konuştu.

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"İSTANBUL'DA SEYİRCİ AVANTAJIMIZ HER ZAMAN YÜKSEK"

Ligin 3'üncü haftasında ile oynayacaklarını ve 'da seyirci avantajlarının olduğunu ifade eden Güven, "Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum, ile başlayacağız. İstanbul'da bizim seyirci avantajımız da her zaman yüksek. 3'üncü hafta Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. İyi bir hazırlık evresi geçirdik iki aşamalı bir kamp süreci geçiriyoruz, haftaya 'da olacağız. Genç arkadaşları kadromuza kattık ve yüksek enerjiyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"CEMİL USTA İLE İLGİLİ BİR MİSYONUMUZ VAR"

Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta ile ilgili bir misyonu olduklarını söyleyen Güven, "Bu sezon bizim için ayrıca önemli sadece liderliğe koşuyor olmayacağız ayrıca Cemil Usta ile ilgili de bir misyonumuz var. Cemil Usta'yı futbolseverlere özellikle genç futbolseverlere anlatacak onu daha iyi bilmelerini sağlayacak başarılar sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Trabzonspor'un çalışmalarına da değinen Güven, şöyle konuştu:

"Şu anda transferler konusunda süreç devam ediyor transfer komitemiz çok yoğun çalışıyor, gerektiğinde başkanımız açıklamalar yapıyor, bu konuda başkanımızın açıklamalarını dinliyor olacağız. ve Abdülkadir Ömür içinde karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Başkanımız bizzat takip ediyor, gerektiğinde başkanımız açıklama yapacak. Şu anda yeni bir gelişme yok."

  1. 18.07.2019
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