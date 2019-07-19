Trabzonspor'da Santini zora girdi
Forvet transferinde belirsizlik devam ediyor... Listenin üst sıralarında yer alan Ivan Santini'den de kötü haber geldi. Bordomavili yönetimin bonservisine 2 milyon euro'luk teklif yaptığı 30 yaşındaki Hırvat golcü için, Anderlecht'in 3 milyon euro istediği öğrenildi.
Forvet transferinde belirsizlik devam ediyor... Listenin üst sıralarında yer alan Ivan Santini'den de kötü haber geldi. Bordomavili yönetimin bonservisine 2 milyon euro'luk teklif yaptığı 30 yaşındaki Hırvat golcü için, Anderlecht'in 3 milyon euro istediği öğrenildi. Yönetimin teklifini bir miktar iyileştireceği belirtiliyor. İlk görüşmede gelmeye sıcak bakmayan Santini'nin de 3 yıllık sözleşme istediği gelen haberler arasında. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Trabzonspor'un kurmayları alternatif isimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Fırtına'nın gündeminde Santini dışında Adam Szalai ve Vedat Ibisevic de bulunuyor.
Hırvat golcü için RSC Anderlecht 3 milyon euro istedi. Trabzon'un önerisi ise 2 milyon euro. Yönetim cüzi bir artış yapacak. Olmazsa alternatiflere bakacak.
- 19.7.2019
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