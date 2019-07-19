Trabzonspor'da Santini zora girdi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Santini zora girdi

'da Santini zora girdi

Trabzonspor'da Santini zora girdi

Forvet transferinde belirsizlik devam ediyor... Listenin üst sıralarında yer alan Ivan Santini'den de kötü haber geldi. Bordomavili yönetimin bonservisine 2 milyon euro'luk teklif yaptığı 30 yaşındaki Hırvat golcü için, 'in 3 milyon euro istediği öğrenildi.

Forvet transferinde belirsizlik devam ediyor... Listenin üst sıralarında yer alan Ivan Santini'den de kötü haber geldi. Bordomavili yönetimin bonservisine 2 milyon euro'luk teklif yaptığı 30 yaşındaki Hırvat golcü için, 'in 3 milyon euro istediği öğrenildi. Yönetimin teklifini bir miktar iyileştireceği belirtiliyor. İlk görüşmede gelmeye sıcak bakmayan Santini'nin de 3 yıllık sözleşme istediği gelen haberler arasında. Yaşanan bu gelişmeler üzerine 'un kurmayları alternatif isimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Fırtına'nın gündeminde Santini dışında Adam Szalai ve Vedat Ibisevic de bulunuyor.

Hırvat golcü için RSC Anderlecht 3 milyon euro istedi. Trabzon'un önerisi ise 2 milyon euro. Yönetim cüzi bir artış yapacak. Olmazsa alternatiflere bakacak.

  1. 19.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Santini zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN