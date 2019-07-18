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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Andjusic göze girdi

Andjusic göze girdi

ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu de yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, 'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor.

ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu de yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, 'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamayan genç oyuncunun asıl patlamayı ise yurt dışı kampında yapması bekleniyor.

CANBAZ ŞOV YAPIYOR
Alman ekibi 'in ikinci takımından transfer edilen Ahmet Canbaz, 'da bulunan gençler arasında en yetenekli isimlerden birisi. Bileklerini oldukça etkili kullanıyor ve oyun zekası ile ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki 10 numara yeni sezonda ilk 11 için mücadele vereceğini gösteriyor.

  1. 18.7.2019
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