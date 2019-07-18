Andjusic göze girdi
Bosna Ligi ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Nemanja Andjusic de yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, Ünal Karaman'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor.
Bosna Ligi ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Nemanja Andjusic de yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, Ünal Karaman'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamayan genç oyuncunun asıl patlamayı ise yurt dışı kampında yapması bekleniyor.
CANBAZ ŞOV YAPIYOR
Alman ekibi Werder Bremen'in ikinci takımından transfer edilen Ahmet Canbaz, Trabzonspor'da bulunan gençler arasında en yetenekli isimlerden birisi. Bileklerini oldukça etkili kullanıyor ve oyun zekası ile ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki 10 numara yeni sezonda ilk 11 için mücadele vereceğini gösteriyor.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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