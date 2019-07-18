Andjusic göze girdi

Bosna Ligi ekiplerinden Kakanj'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Nemanja Andjusic de yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, Ünal Karaman'ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamayan genç oyuncunun asıl patlamayı ise yurt dışı kampında yapması bekleniyor.

CANBAZ ŞOV YAPIYOR

Alman ekibi Werder Bremen'in ikinci takımından transfer edilen Ahmet Canbaz, Trabzonspor'da bulunan gençler arasında en yetenekli isimlerden birisi. Bileklerini oldukça etkili kullanıyor ve oyun zekası ile ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki 10 numara yeni sezonda ilk 11 için mücadele vereceğini gösteriyor.