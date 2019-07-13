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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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61 kere maşallah

61 kere maşallah

Trabzonsporlu , yeni sezonda 61 numaralı formayı giyecen. Abdülkadir, yaşadığı heyecanı ve mutluluğu takipçileriyle sosyal medyadan paylaştı.

Trabzon'un plaka kodu olan 61 numaralı formayı geçtiğimiz sezon Abdülkadir Ömür giymişti. Bu sezon 10 numaralı formayı almak isteyen Abdülkadir Ömür'ün yerine 61 numaralı formayı ise Abdulkadir Parmak giyecek. Parmak, yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medyada paylaşarak kendisine formayı layık görenlere teşekkür etti.

  1. 13.7.2019
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