Trabzonspor'un Suarez'i
Kosovalı gazeteci Krasniqi, Trabzonspor'un yeni transferi Donis Avdijaj hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şut becerisi ve son vuruşlarında isabeti üst düzeyde diye konuşan Krasniqi, Avdijaj'ı Luis Suarez'e benzettiklerini söyledi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Trabzonspor'un Suarez'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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