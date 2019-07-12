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12 Temmuz 2019, Cuma
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'un Suarez'i

Trabzonspor'un Suarez'i

Kosovalı gazeteci , 'un yeni transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şut becerisi ve son vuruşlarında isabeti üst düzeyde diye konuşan Krasniqi, Avdijaj'ı 'e benzettiklerini söyledi.

Transferde rotayı genç oyunculara çeviren Trabzon, bu politikanın son halkası olarak 'ı kadrosuna kattı. Son olarak 'nın Willem II takımında forma giyen 22 yaşındaki hücumcuyu yakından tanıyan Kosovalı gazeteci Uran , futbolcuyu anlattı. Deneyimli gazeteci, Karadeniz ekibinin transferde doğru bir adım attığını aktardı ve şunları anlattı: "Donis Avdijaj sıradan bir futbolcu değil. Kesinlikle özel biri. Son derece teknik, güçlü bir oyuncu. Şut becerisi ve son vuruşlarında isabeti üst düzeyde. Biz kendisini 'lı yıldız 'e benzetiyoruz. Son vuruşlardaki becerisi, her iki ayağını da bitiricilik anlamında kullanabiliyor olması, takipçiliği ve güçlü yapısıyla Uruguaylı futbolcuya çok benziyor."

  1. 12.7.2019
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