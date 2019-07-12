Omuz omuza
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve tüm takım, habersiz bir şekilde mağazaya geldi. Şaşıran Ağaoğlu, “Biz omuz omuzayız” dedi, Karaman cevap verdi: Böyle başkana tam destek verilir.
İNANILMAZ KEYİF ALIYORUM
Ağaoğlu burada güzel mesajlar verdi: "Hocam ve arkadaşlar sağolsunlar büyük sürpriz yaptılar. Biz bize omuz omuzayız. Yan yanayız. Her şey mükemmel. İnanılmaz keyif alıyorum. Bunca yılımı galiba farklı yerlerde yaşamışım. Aslında ben tezgah arkasında ya kasiyer olarak ya da tezgahtar olarak gerçekleştirmeliydim. Bu sürprizden haberim yoktu. Bütün bu işi organize edenler burada.'' Bu sözler sonrası Karaman da ''Takıma olan bağlılığını tüm sevdiklerinin önüne koyan böyle bir başkan varsa tabii ki onu yalnız bırakmayacağız, tabii ki arkasındayız" dedi.
OBI MIKEL'DEN 150 FORMA
Satış etkinliğine katılan Onazi, görüntülü aradığı yeni transfer Obi Mikel'i başkan Ağaoğlu ile konuşturdu. Dünyaca ünlü futbolcu, etkinliğe 150 forma alarak katıldı. Başkan Mikel'i alkışladı.
15 BİNİ AŞTI
Taraftarlar, yeni sezon formalarına büyük ilgi gösteriyor. Forma satışında 15 bin rakamı aşılmış durumda. Taraftarların merakla beklediği gri forma ise önümüzdeki hafta sonu satışa sunulacak. Hedef bu sezon 150 bin forma satışı yapmak.
Yunus Emre SEL
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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