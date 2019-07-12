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12 Temmuz 2019, Cuma
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Omuz omuza

Omuz omuza

Teknik Direktörü ve tüm takım, habersiz bir şekilde mağazaya geldi. Şaşıran Ağaoğlu, “Biz omuz omuzayız” dedi, Karaman cevap verdi: Böyle başkana tam destek verilir.

Önceki gün mağazasında forma satan Başkan Ahmet Ağaoğlu dün de Stadı'nın altındaki Akyazı TS Club'da işbaşındaydı. Etkinlikte yalnız olması planlanan Başkan Ağaoğlu'na teknik direktör 'ın organizasyonu ile büyük bir sürpriz yapıldı. A takım futbolcuları ve teknik heyetle birlikte Ünal Karaman, etkinliği düzenlediği Şenol Güneş Stadı'na geldi. 53 yaşındaki hoca, Ağaoğlu fark etmeden yanına gelerek arkadan sarıldı. Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcuları mağazada görünce şaşkınlık yaşadı.

İNANILMAZ KEYİF ALIYORUM
Ağaoğlu burada güzel mesajlar verdi: "Hocam ve arkadaşlar sağolsunlar büyük sürpriz yaptılar. Biz bize omuz omuzayız. Yan yanayız. Her şey mükemmel. İnanılmaz keyif alıyorum. Bunca yılımı galiba farklı yerlerde yaşamışım. Aslında ben tezgah arkasında ya kasiyer olarak ya da tezgahtar olarak gerçekleştirmeliydim. Bu sürprizden haberim yoktu. Bütün bu işi organize edenler burada.'' Bu sözler sonrası Karaman da ''Takıma olan bağlılığını tüm sevdiklerinin önüne koyan böyle bir başkan varsa tabii ki onu yalnız bırakmayacağız, tabii ki arkasındayız" dedi.

OBI MIKEL'DEN 150 FORMA
Satış etkinliğine katılan Onazi, görüntülü aradığı yeni transfer Obi Mikel'i başkan Ağaoğlu ile konuşturdu. Dünyaca ünlü futbolcu, etkinliğe 150 forma alarak katıldı. Başkan Mikel'i alkışladı.

15 BİNİ AŞTI
Taraftarlar, yeni sezon formalarına büyük ilgi gösteriyor. Forma satışında 15 bin rakamı aşılmış durumda. Taraftarların merakla beklediği gri forma ise önümüzdeki hafta sonu satışa sunulacak. Hedef bu sezon 150 bin forma satışı yapmak.

Yunus Emre SEL
  1. 12.7.2019
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