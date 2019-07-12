Emircan Altıntaş atağı
Trabzonspor, Ümraniyespor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ın transferini sonlandırmak için atağa geçti. Ümraniye cephesi, Trabzonspor'dan teklif geldiğini ancak tam anlaşma sağlanamadığını belirtti.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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