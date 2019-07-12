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12 Temmuz 2019, Cuma
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atağı

Emircan Altıntaş atağı

, Ümraniyespor'da forma giyen 'ın transferini sonlandırmak için atağa geçti. Ümraniye cephesi, Trabzonspor'dan teklif geldiğini ancak tam anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Trabzonspor, Ümraniyespor'un 23 yaşındaki orta sahası sol kanadı 'ı renklerine bağlamak üzere. Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Emircan'a 'dan transfer teklifi geldi fakat henüz bonservis konusunda anlaşma sağlanamadı" dedi. Emircan, geçen sezon lig ve kupada 37 maçta, 9 gol, 5 asistle oynadı.
  1. 12.7.2019
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