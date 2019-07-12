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12 Temmuz 2019, Cuma
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Müthiş karışım

Müthiş karışım

'da geçen sezon yaptığı müthiş işlerle takımın başarısında önemli rol oynayan , yeni sezona da sıkı hazırlanıyor. Nwakaeme, takımın genç ve deneyimli oyuncuların karışımından oluşmasından memnun...

'un Nijeryalı yıldızı idmanlardaki performansı ile alkış alıyor. Geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyan Nijeryalı oyuncu bu sezon da takımın en etkili silahlarından biri olacağının mesajını veriyor. Nwakaeme, "Genç ve tecrübeli oyuncuların birlikteliği çok şeyler katacaktır" dedi.
  1. 12.7.2019
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