Fırtına’dan transfer dersleri
Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transferde ise derslik bir tutum sergiliyor. Şu ana kadar 11 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, yalnızca 1 milyon 860 bin Euro bonservis bedeli ödedi.
Milli futbolcular da geldi
Sezonun sona ermesiyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır ve Novak takımın kampına dahil oldu. Bu futbolculara test yapılacak ve hangi seviyede oldukları belirlenecek.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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