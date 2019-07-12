Fırtına’dan transfer dersleri

Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transferde ise derslik bir tutum sergiliyor. Şu ana kadar 11 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, yalnızca 1 milyon 860 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisini almasına ve Obi Mikel gibi dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmasına rağmen şu ana kadar yapılan 11 transferler için kasasından sadece 1 milyon 860 bin euro bonservis bedeli çıkardı. Ayrıca takımdan ayrılan Rodallega ve Olcay'a yıllık 1 milyon 700'er bin euro, İbanez'e 1 milyon euro, Amiri'ye ise 700 bin euro veriliyordu. 4 oyuncunun toplam maaşı 5 milyon 100 bin euro'yu bulurken, transfer edilen 11 oyuncuya ödenecek rakam ise 3 milyon 240 bin euro oldu.



Milli futbolcular da geldi

Sezonun sona ermesiyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır ve Novak takımın kampına dahil oldu. Bu futbolculara test yapılacak ve hangi seviyede oldukları belirlenecek.



