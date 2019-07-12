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12 Temmuz 2019, Cuma
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Salih’in hocası

Salih’in hocası Jose Sosa

Trabzonspor'un Altınordu'dan renklerine bağladığı genç oyuncu , idmandaki görüntüsüyle 'nın dikkatini çekti. Arjantinli yıldız Salih ile yakından ilgileniyor.

Yeni transferlerden , kısa süre içinde kendini göstermeyi başardı. İdmanlarda klas hareketleri ve ilginç çalımlarıyla dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki Salih, bu özelliğiyle kaptan Sosa'nın da gözüne girdi. Salih ile özel ilgilenen Sosa, genç oyuncuya neler yapması gerektiğini anlatıyor.

Altınordu ile gerginlik
Karadeniz ekibi, Altınordu'dan Salih Kavrazlı'yı yetiştirme bedelini ödeyerek kadrosuna katmıştı. Ancak henüz 18 yaşında olmayan futbolcu için muvafakatname vermeyen Altınordu ile gerginlik sürüyor. 17 yaşındaki yıldızı oynatmak için ailesi ve eski kulübü Görelespor'dan muvafakatname alan Fırtına, Altınordu'yu ise henüz ikna edemedi.
  1. 12.7.2019
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