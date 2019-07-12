Salih’in hocası Jose Sosa
Trabzonspor'un Altınordu'dan renklerine bağladığı genç oyuncu Salih Kavrazlı, idmandaki görüntüsüyle Jose Sosa'nın dikkatini çekti. Arjantinli yıldız Salih ile yakından ilgileniyor.
Altınordu ile gerginlik
Karadeniz ekibi, Altınordu'dan Salih Kavrazlı'yı yetiştirme bedelini ödeyerek kadrosuna katmıştı. Ancak henüz 18 yaşında olmayan futbolcu için muvafakatname vermeyen Altınordu ile gerginlik sürüyor. 17 yaşındaki yıldızı oynatmak için ailesi ve eski kulübü Görelespor'dan muvafakatname alan Fırtına, Altınordu'yu ise henüz ikna edemedi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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