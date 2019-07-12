Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışan takımlarla ilgili gündeme bomba gibi düşen transfer iddiaları atılmaya devam ediyor. Son bomba ise Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ile ilgili. Tecrübeli futbolcunun ezeli rakibe imza atacağı iddia edildi. İşte gelişmeler...

12 Temmuz 2019 Cuma 07:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





