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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Obi Mikel veda etti

Obi Mikel veda etti

Sport'a konuşan dünyaca ünlü ön libero kariyerinin son dönemlerine yaklaştığını ifade ederek, "32 yaş bence yeterli. sonrası bırakıyorum. Kupalar kazandım, inanılmaz tecrübeler yaşadım. Artık bana göre gençlerin zamanı gelmeli. Zaten 'a da gençleri desteklemek için geldim. Genç oyuncuların gelişiminden de memnunum" ifadelerini kullandı.

BBC Sport'a konuşan dünyaca ünlü ön libero kariyerinin son dönemlerine yaklaştığını ifade ederek, "32 yaş bence yeterli. sonrası bırakıyorum. Kupalar kazandım, inanılmaz tecrübeler yaşadım. Artık bana göre gençlerin zamanı gelmeli. Zaten 'a da gençleri desteklemek için geldim. Genç oyuncuların gelişiminden de memnunum" ifadelerini kullandı.

  1. 11.7.2019
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