Obi Mikel veda etti
BBC Sport'a konuşan dünyaca ünlü ön libero kariyerinin son dönemlerine yaklaştığını ifade ederek, "32 yaş bence yeterli. Afrika Kupası sonrası bırakıyorum. Kupalar kazandım, inanılmaz tecrübeler yaşadım. Artık bana göre gençlerin zamanı gelmeli. Zaten Mısır'a da gençleri desteklemek için geldim. Genç oyuncuların gelişiminden de memnunum" ifadelerini kullandı.
BBC Sport'a konuşan dünyaca ünlü ön libero kariyerinin son dönemlerine yaklaştığını ifade ederek, "32 yaş bence yeterli. Afrika Kupası sonrası bırakıyorum. Kupalar kazandım, inanılmaz tecrübeler yaşadım. Artık bana göre gençlerin zamanı gelmeli. Zaten Mısır'a da gençleri desteklemek için geldim. Genç oyuncuların gelişiminden de memnunum" ifadelerini kullandı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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