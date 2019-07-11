Obi Mikel veda etti

BBC Sport'a konuşan dünyaca ünlü ön libero kariyerinin son dönemlerine yaklaştığını ifade ederek, "32 yaş bence yeterli. Afrika Kupası sonrası bırakıyorum. Kupalar kazandım, inanılmaz tecrübeler yaşadım. Artık bana göre gençlerin zamanı gelmeli. Zaten Mısır'a da gençleri desteklemek için geldim. Genç oyuncuların gelişiminden de memnunum" ifadelerini kullandı.