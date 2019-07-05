Trabzonspor'dan 3 yıllık imza!

Trabzonspor, başarılı futbolcu Nwakaeme ile nikah tazeledi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı futbolcu Nwakaeme ile 2022 yılına kadar anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;



Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur,

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.