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05 Temmuz 2019, Cuma
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'dan 3 yıllık imza!

Trabzonspor'dan 3 yıllık imza!

transferde durmuyor. İlk olarak genç oyuncuları kadrosuna katan bordo-mavililer iç transferde geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Nwakame ile sözleşme yeniledi.

, başarılı futbolcu Nwakaeme ile nikah tazeledi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı futbolcu Nwakaeme ile 2022 yılına kadar anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur,

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

  1. 06.07.2019
  2. Güncelleme: 06.07.2019 01:00
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