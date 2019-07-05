Trabzonspor'dan 3 yıllık imza!
Trabzonspor transferde durmuyor. İlk olarak genç oyuncuları kadrosuna katan bordo-mavililer iç transferde geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Nwakame ile sözleşme yeniledi.
Trabzonspor, başarılı futbolcu Nwakaeme ile nikah tazeledi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı futbolcu Nwakaeme ile 2022 yılına kadar anlaşma sağladı.
TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur,
2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
- 06.07.2019
- Güncelleme: 06.07.2019 01:00
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Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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